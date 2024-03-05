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Общество

11 молодых специалистов пришли работать в Псковскую стоматологическую поликлинику

11 молодых специалистов устроились на работу в Псковскую стоматологическую поликлинику, сообщила начальник медицинской службы Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

На фото Ирина Тимофеева. Фото: ПАИ

А 12 молодых специалистов, обучающихся по целевому направлению, ждут в этом году, уточнила она.

На данный момент в медучреждении работают три хирурга, восемь врачей лечебного профиля во взрослом отделении, четыре зубных врача – в детском, пять ортодонтов и пять стоматологов, отметила гостья медиацентра.

На сегодняшний день укомплектованность штата стоматологами составляет 87 %, а зубными врачами (специалистами со средним специальным медицинским образованием) – 79 %.

Кроме того, для молодых специалистов, впервые устроившихся на работу, действуют меры поддержки от государства. Они получают подъёмные в размере 300 000 рублей и имеют возможность обучаться за счёт медицинской организации.

Освоиться в профессии помогает опытный наставник. «Он контролирует все этапы лечения и обучает молодого специалиста тонкостям работы стоматолога. Ведь у нас не только теория, но ещё и практика», – отметила Ирина Тимофеева.

«К нам приходит мотивированная молодёжь, которая хочет работать, но на первых порах не хватает уверенности в себе. Задача наставничества – помочь её обрести», – заключила спикер.

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