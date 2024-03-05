До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 6 марта

14:50, 05 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 6 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют погоду без осадков. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днём – от +1 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.