Дмитрий Быстров – о премии «Народное признание»: Словосочетание «Наша марка» – это приятно

14:57, 06 марта 2024, ПАИ

Получить звание «Наша марка» в Первой общественной премии «Народное признание – 2023» – это приятно, подчеркнул глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Словосочетание «Наша марка» и то, что производится в Псковской области, то, что видим на полках наших сетевых, продовольственных, непродовольственных магазинов, торговых центров, – это приятно. Видишь, это Псковская область, и понимаешь, что где-то за пределами региона представлено, – такая гордость берёт. С учётом, что у нас регион состоит из муниципалитетов, и чем больше в муниципальных образованиях будет таких марок, тем сильнее будет наша область и наша Россия. Поэтому уважаемые предприниматели, вы дерзайте. А нам всегда приятно вам помогать», – подчеркнул он.

Напомним, что в номинации «Наша марка» победителем «Народного признания – 2023» стал кондитерский дом «Себежанка».