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Дмитрий Быстров – о премии «Народное признание»: Словосочетание «Наша марка» – это приятно

Получить звание «Наша марка» в Первой общественной премии «Народное признание – 2023» – это приятно, подчеркнул глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Дмитрий Быстров – о премии «Народное признание»: «Словосочетание «Наша марка» – это приятно». Фото: Андрей Кокшаров

«Словосочетание «Наша марка» и то, что производится в Псковской области, то, что видим на полках наших сетевых, продовольственных, непродовольственных магазинов, торговых центров, – это приятно. Видишь, это Псковская область, и понимаешь, что где-то за пределами региона представлено, – такая гордость берёт. С учётом, что у нас регион состоит из муниципалитетов, и чем больше в муниципальных образованиях будет таких марок, тем сильнее будет наша область и наша Россия. Поэтому уважаемые предприниматели, вы дерзайте. А нам всегда приятно вам помогать», – подчеркнул он.

Напомним, что в номинации «Наша марка» победителем «Народного признания – 2023» стал кондитерский дом «Себежанка».

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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