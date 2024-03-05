У матери участников СВО из Псковского района сгорел дом, объявлен сбор помощи

16:00, 05 марта 2024, ПАИ

В Псковском районе объявлен сбор гуманитарной помощи для семьи погорельцев из деревни Дуброво. Об этом пожаре ПАИ писало 2 марта.

Помощь необходима матери, сыновья которой участвуют в СВО. Нужна, в частности, женская одежда 56-60 размера; обувь 40 размера; мужская одежда 46 размера; постельное белье, подушки, одеяла; посуда.

Вещи можно приносить в фонд «Защитники Отечества Псковского района» по адресу: Псков, ул. Школьная, д. 26, каб. 18.

Сбором гуманитарной помощи также занимается Центр добровольчества Псковского района по адресу: г. Псков, ул. Олега Кошевого, д. 4 (Екатерина Анисимова, +7 911-393-83-18).