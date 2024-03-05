Метеоролог: Погода способствует снижению уровня воды в реках Псковской области

17:01, 05 марта 2024, ПАИ

Погода, которая ожидается в регионе в ближайшее время, способствует снижению уровня воды в акваториях рек, рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В настоящий момент у нас стабильная гидрологическая обстановка, начинается снижение уровня воды. На всех гидрологических постах эта тенденция сохранится, потому что погода способствует снижению», – пояснила она.

В частности, до 13 марта в регионе ожидаются отрицательные ночные температуры и слабоположительные дневные, что благоприятно скажется на стабилизации гидрологической обстановки.

«Неблагоприятные значения были достигнуты на гидрологических постах на реке Ловати в Великих Луках и на реке Великой в деревне Гуйтово. Это значит, что река вышла в пойму. Но это должно быть безопасно, потому что в пойме строительство должно быть запрещено», – подчеркнула Тала Нещадимова.

Напомним, ранее в Псковском районе проводился подрыв ледовых полей Великой в целях безаварийного прохождения паводковых вод. Кроме того, паводковая обстановка в Порховском и Палкинском районах стабилизировалась. Сотрудники МЧС с помощью дронов оперативно следят за паводковой обстановкой в подтопленных районах Псковской области.