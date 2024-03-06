Более 2,7 тысячи льготных проездных к месту лечения оформили жители Псковской области

10:39, 06 марта 2024, ПАИ

2 783 электронных проездных к местам лечения оформили в прошлом году жители Псковской области, имеющие право на федеральные льготы, в начале текущего года – 503. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Право на бесплатный проезд имеют участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий и другие люди, включённые в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Обеспечение льготников бесплатным проездом к санаториям возможно только по путёвкам, которые выдало отделение регионального Социального фонда России или комитет по здравоохранению Псковской области.

Если человек не отказался от проезда к месту лечения в пользу денежной компенсации, то ему выдается путёвка в санаторий при предъявлении направления на лечение. Чаще всего проездной предоставляют на железнодорожный транспорт. Маршруты и виды транспорта определяются в соответствии с законодательством.

В 2023 году псковичи смогли поправить своё здоровье в Новгородской, Московской, Псковской областях, а также в Красногородском, Ставропольском крае и в Крыму.

После выдачи талона на проезд Социальный фонд автоматически информирует об этом транспортную компанию. Бесплатный билет можно оформить как в кассе, так и в интернете.

При обращении в кассу достаточно предъявить паспорт или продиктовать номер талона. Если билет оформляется в интернете, то нужно зарегистрироваться на сайте транспортной компании. Затем выбрать маршрут следования, дату отправления, а на сайте ОАО «РЖД» – вагон, место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда, нужно будет ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Однако если человек приобрёл билет к месту лечения самостоятельно, то Социальный фонд затраты не компенсирует, отметили в пресс-службе.

Все интересующие вопросы псковичи могут задать по телефону 8-800-200-00-98 или в официальных группах отделения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило услуги по родовым сертификатам в прошлом году для 3 726 женщин и 2 628 новорождённых.