38 килограммов куриных голов в день съедают подопечные «Дома белого аиста» в Гдовском районе

10:43, 06 марта 2024, ПАИ

38 килограммов куриных голов в день в холодное время года съедают подопечные «Дома белого аиста» в Гдовском районе, рассказала ПАИ руководитель центра помощи, орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко.

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«Зимой, в холодное время года, на одну особь полагается 500 граммов куриных голов в день. То есть для всех 76 птиц, которые у нас сейчас содержатся, это около 38 килограммов в день», – уточнила специалист.

Марина Сиденко добавила, что центру благодаря помощи меценатов «пока хватает средств».

«К счастью, цена на курятину, на куриные головы снизилась, потому что вот осенью был весьма критичный период, когда за килограмм куриных голов приходилось платить по 93 рубля, – рассказала Марина Сиденко. – В неделю уходило 20 тысяч рублей только на покупку корма. Я жила в постоянном напряжении, потому что 80 тысяч рублей только на прокорм – это очень много. А сейчас псковская компания отпускает нам головы по очень демократичной цене в 30 рублей за килограмм».



Создатель проекта Марина Сиденко стала победителем премии «Народное признание – 2019» и лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» в 2021 году. О проекте сняли немало сюжетов – их показывали федеральные каналы, был снят и документальный фильм «Марина – аистиная мама».