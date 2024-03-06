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Общество

23 птицы из Дома Белого аиста планируют выпустить на волю

23 птицы из Дома Белого аиста в Гдовском районе планируют выпустить на волю, рассказала ПАИ руководитель центра помощи, орнитолог, кандидат биологических наук Марина Сиденко.

Фото из группы "Дом Белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"

Сейчас в центре помощи аистам живут 76 птиц. «Как раз в это время я провожу ревизию, смотрю, каких аистов можно готовить к выпуску, наблюдаю, как сформировались пары, как формируются новые пары - аисты почувствовали весну», - отметила Марина Сиденко.

До последнего момента не будет известно, все ли из 23 птиц примут решение улететь из центра помощи. «Да и окончательная цифра тех, кого будем выпускать, будет известна, когда мы переведм птиц из зимних в летние помещения. Тогда и будет понятно, кого отсаживать в вольер для выпуска. Надо смотреть, в каком состоянии находится птица, в каком состоянии оперение, готова ли она для полноценного полёта - все ли маховые перья на месте, удачно ли прошла линька, хватит ли сил, потому что если аист совсем худенький, его, конечно, надо оставлять, какое-то время подержать в закрытом вольере», - объяснила Марина Сиденко.

По её словам, в природу аистов будут выпускать не раньше второй половины апреля, когда будет много корма, появятся лягушки и пресмыкающиеся, чтобы у птиц, если они все же решат улететь, не было проблем с кормлением. «Мы не торопимся, ждём стабильного тепла», - добавила орнитолог.

«​В этом году нашей деятельностью заинтересовался Росприроднадзор, поэтому в этом году на выпуск аистов мы обязательно пригласим сотрудников этого ведомства. Я так понимаю, что государство планирует всех аистов, а они - собственность государства, взять на учёт, каждую особь, которая к нам попадает. При этом никаких средств мы от государства не получаем, а их уходит немало, в том числе на лечение, потому что мы вынуждены обращаться в платную клинику, так как районные ветеринарные станции часто не берутся за аистов», - рассказала Марина Сиденко.

Ранее специалист уточнила, что в день подопечные Дома Белого аиста в Гдовском районе съедают около 38 килограммов куриных голов.

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