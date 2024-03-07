Кенгурята в сумке, вредная медведица и агрессивные фазаны: как встречают весну питомцы «Зоограда» Псковской области

09:43, 07 марта 2024, ПАИ

Как встречают первые весенние деньки питомцы частного зоопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе, рассказал его директор Андрей Голощапов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Некоторые животные с началом календарной зимы и установившимися положительными дневными температурами воздуха, а также с увеличением продолжительности светового дня понемногу начали менять своё поведение. Фазаны, волки и медведица стали чуть более агрессивно настроенными, заметил руководитель «Зоограда».

«У нас фазанов много. Для них буквально солнышко выглянуло. Даже зимой они начинают атаковать друг друга, вокруг самок прыгают. Свистят, суетятся, раскрывают воротники, ну или павлины – хвосты. Самки внимания на них пока ещё не обращают», – отметил Андрей Голощапов.

По его словам, в жизни волков «Зоограда» наступил «сезон матриархата», то есть между самцом и самкой постоянно идёт борьба за лидерство. «Раньше самец у самки постоянно еду отбирал, весной она активизировалась», – сказал он.

Однако этой зимой в спячку животные не впадали. «Барсук иногда день-три может не выходить, потом появляется. Медведица ленивая, противная такая, но совсем чтобы исчезла – не было ни разу», – сказал эксперт.

Андрей Голощапов также рассказал о недавно родившихся кенгурятах в «Зоограде». Напомним, в январе стало известно, что предположительно самка кенгуру родила потомство, однако на тот момент точно сказать о количестве новорождённых было невозможно, так как они находились в сумке матери.

«Кенгурята наши: один высовывается из сумочки, а два шевелятся там», – сказал руководитель «Зоограда».

Пока для посетителей пушкиногорский зоопарк работает в выходные и праздничные дни. На стабильный график работы перейдёт предварительно в апреле. Всё зависит от погоды, подчеркнул Андрей Голощапов.