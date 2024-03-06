Модельный избирательный участок презентовали в Пскове
Презентация модельного избирательного участка состоялась в Городском культурном центре Пскова сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, все избирательные участки будут оформлены в едином стиле президентской кампании.
Непосредственно на самом участке будет располагаться информационный щит с информацией о кандидатах в президенты России, порядке голосования и заполнении бюллетеней. Здесь же находится комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или стационарная урна для бюллетеней.
Все избирательные участки оснащены видеонаблюдением или видеорегистрацией. «Видеокамеры в помещениях, которые принадлежат самим организациям или учреждениям, будут либо заклеены, либо отключены. Также под такими камерами мы почти никогда не располагаем избирательные участки», – подчеркнул Игорь Сопов.
Помимо традиционного способа голосования, на избирательном участке предусмотрено голосование с помощью ДЭГ. Избиратель, если у него нет технической возможности проголосовать дистанционно, может прийти на любой избирательный участок и воспользоваться ноутбуком и интернетом, чтобы отдать свой голос за кандидата.
Также предусмотрено специальное место для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно будет воспользоваться увеличительной лупой Френеля или тифломаркером – устройством для звукового информирования незрячих и слабовидящих. Кроме того, информация о кандидатах распечатана в увеличенном шрифте, а памятка о порядке голосования на выборах напечатана шрифтом Брайля.
Что касается сейф-пакетов, то в этом году помимо стандартной процедуры запечатывания, а также наличия подписей членов избирательной комиссии, на сейф-пакет будет дополнительно клеиться специальная марка. Не повредив пакет, отклеить её будет нельзя.
По традиции избирательные участки будут оснащены детскими уголками, где для детей будут подготовлены раскраски, фломастеры и наклейки на избирательную тематику.
А для избирателей старше 70 лет, которые всегда участвуют в выборах, подготовлены памятные открытки.
Ранее также состоялась презентация мобильных избирательных участков, которые разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы
Мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области
В приграничных районах Псковской области откроют избирательные участки для приезжающих из-за границы граждан России