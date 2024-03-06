Модельный избирательный участок презентовали в Пскове

13:20, 06 марта 2024, ПАИ

Презентация модельного избирательного участка состоялась в Городском культурном центре Пскова сегодня, 6 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, все избирательные участки будут оформлены в едином стиле президентской кампании.

Непосредственно на самом участке будет располагаться информационный щит с информацией о кандидатах в президенты России, порядке голосования и заполнении бюллетеней. Здесь же находится комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или стационарная урна для бюллетеней.

Все избирательные участки оснащены видеонаблюдением или видеорегистрацией. «Видеокамеры в помещениях, которые принадлежат самим организациям или учреждениям, будут либо заклеены, либо отключены. Также под такими камерами мы почти никогда не располагаем избирательные участки», – подчеркнул Игорь Сопов.

Помимо традиционного способа голосования, на избирательном участке предусмотрено голосование с помощью ДЭГ. Избиратель, если у него нет технической возможности проголосовать дистанционно, может прийти на любой избирательный участок и воспользоваться ноутбуком и интернетом, чтобы отдать свой голос за кандидата.

Также предусмотрено специальное место для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно будет воспользоваться увеличительной лупой Френеля или тифломаркером – устройством для звукового информирования незрячих и слабовидящих. Кроме того, информация о кандидатах распечатана в увеличенном шрифте, а памятка о порядке голосования на выборах напечатана шрифтом Брайля.

Что касается сейф-пакетов, то в этом году помимо стандартной процедуры запечатывания, а также наличия подписей членов избирательной комиссии, на сейф-пакет будет дополнительно клеиться специальная марка. Не повредив пакет, отклеить её будет нельзя.

По традиции избирательные участки будут оснащены детскими уголками, где для детей будут подготовлены раскраски, фломастеры и наклейки на избирательную тематику.

А для избирателей старше 70 лет, которые всегда участвуют в выборах, подготовлены памятные открытки.

Ранее также состоялась презентация мобильных избирательных участков, которые разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области.