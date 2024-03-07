Ирина Баранова – о «Народном признании»: Для меня все финалисты стали открытием 2023 года
Открытием 2023 года для регионального управляющего «Альфа-банком» по Псковской области Ирины Барановой и «Альфа-банка» стали все финалисты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», заявила она в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Я хотела бы пожелать всем участникам этого конкурса и, конечно, победителям дальнейших успехов и новых побед», – подчеркнула Ирина Баранова.
Она отметила, что победитель в номинации «Открытие» «Народного признания – 2023» был для неё большим и очень приятным открытием года.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Ирина Баранова – о «Народном признании»: Для меня все финалисты стали открытием 2023 года
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