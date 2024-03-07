Ирина Баранова – о «Народном признании»: Для меня все финалисты стали открытием 2023 года

16:22, 07 марта 2024, ПАИ

Открытием 2023 года для регионального управляющего «Альфа-банком» по Псковской области Ирины Барановой и «Альфа-банка» стали все финалисты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», заявила она в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Я хотела бы пожелать всем участникам этого конкурса и, конечно, победителям дальнейших успехов и новых побед», – подчеркнула Ирина Баранова.

Она отметила, что победитель в номинации «Открытие» «Народного признания – 2023» был для неё большим и очень приятным открытием года.