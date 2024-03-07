Анастасия Григорьева – о «Народном признании»: Новая номинация «Паблик для народа» очень важна

12:47, 07 марта 2024, ПАИ

Новая номинация «Паблик для народа» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» очень важна, заявила руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Спасибо большое коллегам, номинация «Паблик для народа» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», действительно, представлена впервые, и она очень важна. Работа этих людей видна только в публичном пространстве, но происходит ежедневный труд, подготовка нужной и полезной информации, той, которая будет востребована. Эта работа отнимает большое количество эмоциональных сил. Спасибо всем коллегам», – сказала Анастасия Григорьева.

Напомним, что группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание – 2023» в номинации «Паблик для народа».