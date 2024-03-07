Анастасия Григорьева – о «Народном признании»: Новая номинация «Паблик для народа» очень важна
Новая номинация «Паблик для народа» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» очень важна, заявила руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Спасибо большое коллегам, номинация «Паблик для народа» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», действительно, представлена впервые, и она очень важна. Работа этих людей видна только в публичном пространстве, но происходит ежедневный труд, подготовка нужной и полезной информации, той, которая будет востребована. Эта работа отнимает большое количество эмоциональных сил. Спасибо всем коллегам», – сказала Анастасия Григорьева.
Напомним, что группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание – 2023» в номинации «Паблик для народа».
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Анастасия Григорьева – о «Народном признании»: Новая номинация «Паблик для народа» очень важна
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