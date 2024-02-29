Группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа»

20:10, 29 февраля 2024, ПАИ

Группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте» выиграла Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Паблик для народа». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения

Победителей поздравили руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева и исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

«Я хочу сказать спасибо большое коллегам, номинация у нас действительно в первый раз, и она очень важна. Работа этих людей видна только в публичном пространстве, но каждый день происходит подготовка этой информации: нужной, полезной, той, которая будет востребована. Это занимает большое количество эмоциональных сил», – сказала Анастасия Григорьева.

Александр Седунов подчеркнул, что всегда интересно быть первыми и так же интересно вручать награду в новой номинации. «Хотелось бы, чтобы участники номинации заполняли паблики добром и тем, что несёт полезную информацию для жителей Псковской области», – добавил он.

Получать премию вышел на сцену главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

«Очень приятно получать эту премию, зная, сколько сил мы вложили, чтобы была двухсторонняя связь между нами и нашими пациентами. Спасибо», – отметил он.

В финал премии в этой номинации также вышли группа детского сада № 2045/3 из Стругокрасненского района, группа Пушкиногорской общеобразовательной школы и группа детского сада № 5 комбинированного вида Великих Лук.