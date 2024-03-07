Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Мартынов – о премии «Народное признание»: Это лучшая награда

Лучшей наградой назвал Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» директор Псковского филиала Тele2 Сергей Мартынов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сергей Мартынов – о премии «Народное признание»: «Это лучшая награда». Фото: ПАИ

«У нас уже 14 лет проводится эта премия, и я считаю, что стоит поблагодарить организаторов проекта. Каждый год мы видим новое шоу, и эта премия позволяет узнать тех, кто с нами рядом. Поздравляю всех номинантов, кто участвовал. Даже если кто-то не завоевал первое место – это не принципиально. Количество проголосовавших – это признание ваших заслуг, ваших дел. Это лучшая награда и лучшее признание», – отметил Сергей Мартынов.

Напомним, что в номинации «Бизнесмен года» победителями «Народного признания – 2023» стали руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Сергей Мартынов – о премии «Народное признание»: Это лучшая награда
07 марта 2024

Расписание пригородных поездов временно изменится в Псковской области
07 марта 2024

Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области
07 марта 2024

ЕР обратится с поздравлениями к женщинам-военнослужащим
07 марта 2024

Кенгурята в сумке, вредная медведица и агрессивные фазаны: как встречают весну питомцы «Зоограда» Псковской области
07 марта 2024

Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»
07 марта 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе
07 марта 2024

От дня рождения до дня рождения: год Михаила Ведерникова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...