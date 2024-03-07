Сергей Мартынов – о премии «Народное признание»: Это лучшая награда

10:49, 07 марта 2024, ПАИ

Лучшей наградой назвал Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» директор Псковского филиала Тele2 Сергей Мартынов в беседе с корреспондентом ПАИ.

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«У нас уже 14 лет проводится эта премия, и я считаю, что стоит поблагодарить организаторов проекта. Каждый год мы видим новое шоу, и эта премия позволяет узнать тех, кто с нами рядом. Поздравляю всех номинантов, кто участвовал. Даже если кто-то не завоевал первое место – это не принципиально. Количество проголосовавших – это признание ваших заслуг, ваших дел. Это лучшая награда и лучшее признание», – отметил Сергей Мартынов.

Напомним, что в номинации «Бизнесмен года» победителями «Народного признания – 2023» стали руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы.