Сергей Мартынов – о премии «Народное признание»: Это лучшая награда
Лучшей наградой назвал Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» директор Псковского филиала Тele2 Сергей Мартынов в беседе с корреспондентом ПАИ.
«У нас уже 14 лет проводится эта премия, и я считаю, что стоит поблагодарить организаторов проекта. Каждый год мы видим новое шоу, и эта премия позволяет узнать тех, кто с нами рядом. Поздравляю всех номинантов, кто участвовал. Даже если кто-то не завоевал первое место – это не принципиально. Количество проголосовавших – это признание ваших заслуг, ваших дел. Это лучшая награда и лучшее признание», – отметил Сергей Мартынов.
Напомним, что в номинации «Бизнесмен года» победителями «Народного признания – 2023» стали руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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