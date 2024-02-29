Алексей и Татьяна Васильевы победили в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2023»

20:24, 29 февраля 2024, ПАИ

Руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы, которые развивают инфраструктурные проекты в Псковской области, завоевали статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Бизнесмен года». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителей поздравили директор Псковского филиала Теле2 Сергей Мартынов и директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова.

«Я удивился сегодняшним цифрам. Проект проводится уже 14 лет, поэтому наградить аплодисментами можно и его организаторов, а также участников: эти цифры – признание ваших дел», – отметил Сергей Мартынов.

«Предприниматели – это особенные люди, и мне очень повезло, что они меня окружают в силу профессиональной деятельности, потому что они всегда с улыбкой и на позитиве», – подчеркнула Анастасия Иванова и добавила: как символично, что в Год семьи победила в данной номинации именно семейная пара.

«Большое спасибо всем, кто за нас голосовал. Алексей также передавал всем огромный привет. Мы будем продолжать делать ваш отдых комфортным», – поблагодарила Татьяна Васильева.

Кроме того, в числе финалистов премии в этой же номинации оказались индивидуальный предприниматель из Пыталовского района Раиса Курамшина, директор медицинского объединения сети клиник «Визус», Medica, Medica Estetic Денис Брохман и основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин.