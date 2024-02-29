Алексей и Татьяна Васильевы победили в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2023»
Руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы, которые развивают инфраструктурные проекты в Псковской области, завоевали статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Бизнесмен года». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Победителей поздравили директор Псковского филиала Теле2 Сергей Мартынов и директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова.
«Я удивился сегодняшним цифрам. Проект проводится уже 14 лет, поэтому наградить аплодисментами можно и его организаторов, а также участников: эти цифры – признание ваших дел», – отметил Сергей Мартынов.
«Предприниматели – это особенные люди, и мне очень повезло, что они меня окружают в силу профессиональной деятельности, потому что они всегда с улыбкой и на позитиве», – подчеркнула Анастасия Иванова и добавила: как символично, что в Год семьи победила в данной номинации именно семейная пара.
«Большое спасибо всем, кто за нас голосовал. Алексей также передавал всем огромный привет. Мы будем продолжать делать ваш отдых комфортным», – поблагодарила Татьяна Васильева.
Кроме того, в числе финалистов премии в этой же номинации оказались индивидуальный предприниматель из Пыталовского района Раиса Курамшина, директор медицинского объединения сети клиник «Визус», Medica, Medica Estetic Денис Брохман и основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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