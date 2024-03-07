Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»
Важность номинации «Бизнесмен года» в Первой общественной премии «Народное признание – 2023» отметила директор Центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Мне очень приятно, что есть такая номинация «Бизнесмен года». Мне кажется, предприниматели – это особенные люди, и мне сильно повезло в силу своей профессиональной деятельности, что они меня окружают. Они действительно все креативные, творческие, жизнерадостные, всегда с улыбкой несмотря ни на какие обстоятельства. И очень значимо, что в этой номинации в Год семьи победили именно руководители компании «Роял Линен» Алексей и Татьяна Васильевы», – подчеркнула Анастасия Иванова.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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