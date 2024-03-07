Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»

09:29, 07 марта 2024, ПАИ

Важность номинации «Бизнесмен года» в Первой общественной премии «Народное признание – 2023» отметила директор Центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мне очень приятно, что есть такая номинация «Бизнесмен года». Мне кажется, предприниматели – это особенные люди, и мне сильно повезло в силу своей профессиональной деятельности, что они меня окружают. Они действительно все креативные, творческие, жизнерадостные, всегда с улыбкой несмотря ни на какие обстоятельства. И очень значимо, что в этой номинации в Год семьи победили именно руководители компании «Роял Линен» Алексей и Татьяна Васильевы», – подчеркнула Анастасия Иванова.