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Общество

Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»

Важность номинации «Бизнесмен года» в Первой общественной премии «Народное признание – 2023» отметила директор Центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года» Фото: ПАИ

«Мне очень приятно, что есть такая номинация «Бизнесмен года». Мне кажется, предприниматели – это особенные люди, и мне сильно повезло в силу своей профессиональной деятельности, что они меня окружают. Они действительно все креативные, творческие, жизнерадостные, всегда с улыбкой несмотря ни на какие обстоятельства. И очень значимо, что в этой номинации в Год семьи победили именно руководители компании «Роял Линен» Алексей и Татьяна Васильевы», – подчеркнула Анастасия Иванова.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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