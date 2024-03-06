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Александр Седунов – о «Народном признании»: Приятно впервые вручать приз в номинации «Паблик для народа»

Почетно первый раз вручать премию «Народное признание» в новой номинации – «Паблик для народа», заявил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

Александр Седунов – о «Народном признании»: Приятно было впервые вручать приз в номинации «Паблик для народа». Фото: Андрей Кокшаров

«Я хотел бы, чтобы все финалисты и те, кто принимал участие в номинации, кто ведёт паблики, наполняли их добром и теми новостями, которые будут интересны не только учреждению, но и родителям, всем, кто интересуется жизнью учреждения, региона», – сказал Александр Седунов.

Напомним, что группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа».

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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