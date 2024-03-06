Александр Седунов – о «Народном признании»: Приятно впервые вручать приз в номинации «Паблик для народа»

17:21, 06 марта 2024, ПАИ

Почетно первый раз вручать премию «Народное признание» в новой номинации – «Паблик для народа», заявил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

«Я хотел бы, чтобы все финалисты и те, кто принимал участие в номинации, кто ведёт паблики, наполняли их добром и теми новостями, которые будут интересны не только учреждению, но и родителям, всем, кто интересуется жизнью учреждения, региона», – сказал Александр Седунов.

Напомним, что группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа».