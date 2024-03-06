Александр Седунов – о «Народном признании»: Приятно впервые вручать приз в номинации «Паблик для народа»
Почетно первый раз вручать премию «Народное признание» в новой номинации – «Паблик для народа», заявил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.
«Я хотел бы, чтобы все финалисты и те, кто принимал участие в номинации, кто ведёт паблики, наполняли их добром и теми новостями, которые будут интересны не только учреждению, но и родителям, всем, кто интересуется жизнью учреждения, региона», – сказал Александр Седунов.
Напомним, что группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа».
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Александр Седунов – о «Народном признании»: Приятно впервые вручать приз в номинации «Паблик для народа»