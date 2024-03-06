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Псковские рукодельницы делятся секретами мастерства на выставке-форуме «Россия»

Псковички делятся секретами рукоделия и мастерства на выставке «Россия» в Москве в рамках Всероссийского женского форума, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На стенде Псковской области кукольница из Пскова Алла Фомченко рассказывает гостям о кукольном ремесле, об истории создания игрушки, их разновидностях и материалах для изготовления, а также проводит мастер-класс по созданию куклы. Посетители делают кукол-маслениц, которые считаются семейным оберегом от болезней, и кукол-травниц, наполненных лекарственными сборами – мелиссой, полынью, ромашкой, мятой и душицей.

Псковские рукодельницы делятся секретами мастерства на выставке-форуме «Россия». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Шеф-кондитер кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова рассказывает гостям стенда Псковской области об особенностях приготовления пряников и шоколадных конфет. Для посетителей Александра Сафронова также проводит мастер-класс по созданию весенней броши из полимерной глины.

Кроме того, проводится видеопрезентация значимых проектов псковских женщин в сфере благотворительности, культуры, предпринимательства, здравоохранения, социальной защиты, промышленности и медиа.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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