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Общество

Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области

Первая общественная премия «Народное признание – 2023» – это знак качества Псковской области. Об этом заявил руководитель проекта группы прикладных проектов ПАО «Ростелеком» Денис Матвеев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области». Фото: ПАИ

«Компания «Ростелеком» давно поддерживают премию. Для нас очень важно, что псковичи имеют доверие к этому проекту. На данный момент она стала настоящим знаком качества нашего региона. Все победители премии – люди со своим знаком качества», – подчеркнул Денис Матвеев.

Напомним, что в номинации «Сервис» победителем «Народного признания – 2023» стал экоклуб «Оленья гора».

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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