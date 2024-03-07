Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области

10:11, 07 марта 2024, ПАИ

Первая общественная премия «Народное признание – 2023» – это знак качества Псковской области. Об этом заявил руководитель проекта группы прикладных проектов ПАО «Ростелеком» Денис Матвеев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Компания «Ростелеком» давно поддерживают премию. Для нас очень важно, что псковичи имеют доверие к этому проекту. На данный момент она стала настоящим знаком качества нашего региона. Все победители премии – люди со своим знаком качества», – подчеркнул Денис Матвеев.

Напомним, что в номинации «Сервис» победителем «Народного признания – 2023» стал экоклуб «Оленья гора».