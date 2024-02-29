Экоклуб «Оленья гора» удостоен премии «Народное признание – 2023»

20:49, 29 февраля 2024, ПАИ

Экоклуб «Оленья Гора» удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Сервис». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителей поздравил руководитель проекта группы прикладных проектов ПАО «Ростелеком» Денис Матвеев и проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева.

«Компания «Ростелеком» давно поддерживает общественную премию, так как нам важно, что псковичи имеют к ней доверие и она является знаком качества», – отметил Денис Матвеев.

«У нас есть сервисные студенческие отряды, и я точно знаю, кто будет нашими партнёрами. Учиться надо у лучших», – подчеркнула Светлана Воднева.

«Мы гордимся, что стоим на этой сцене. Я очень благодарна, что вы надеялись и верили. Экоклуб «Оленья Гора» – это по любви», – поблагодарила администратор экоклуба Елена Лебедева.

Среди финалистов премии в номинации «Сервис» также ресторан «СтрогановЪ», улиточная ферма с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка»), арт-пространство «Вперёд в СССР».