Экоклуб «Оленья гора» удостоен премии «Народное признание – 2023»
Экоклуб «Оленья Гора» удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Сервис». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Победителей поздравил руководитель проекта группы прикладных проектов ПАО «Ростелеком» Денис Матвеев и проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева.
«Компания «Ростелеком» давно поддерживает общественную премию, так как нам важно, что псковичи имеют к ней доверие и она является знаком качества», – отметил Денис Матвеев.
«У нас есть сервисные студенческие отряды, и я точно знаю, кто будет нашими партнёрами. Учиться надо у лучших», – подчеркнула Светлана Воднева.
«Мы гордимся, что стоим на этой сцене. Я очень благодарна, что вы надеялись и верили. Экоклуб «Оленья Гора» – это по любви», – поблагодарила администратор экоклуба Елена Лебедева.
Среди финалистов премии в номинации «Сервис» также ресторан «СтрогановЪ», улиточная ферма с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка»), арт-пространство «Вперёд в СССР».
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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