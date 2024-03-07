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Светлана Воднева – о премии «Народное признание»: Учиться надо у лучших

О развитии партнёрских отношений благодаря Первой общественной премии «Народное признание – 2023» рассказала проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Светлана Воднева – о премии «Народное признание»: «Учиться надо у лучших». Фото: ПАИ

«Вначале мне показалось странным, что сотрудник ПсковГУ награждает в номинации «Сервис», но потом я поняла. Многие были участниками студенческих отрядов. В этом году им, кстати, исполняется 65 лет. И в ПсковГУ есть сервисный студенческой отряд. Теперь я точно знаю, кто будут наши самые ближайшие партнёры, к кому мы придём завтра и подпишем соглашение о сотрудничестве, потому что я уверена – учиться нужно у лучших», – подчеркнула Светлана Воднева.

Напомним, что в номинации «Сервис» победителем «Народного признания – 2023» стал экоклуб «Оленья гора».

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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