Светлана Воднева – о премии «Народное признание»: Учиться надо у лучших

11:50, 07 марта 2024, ПАИ

О развитии партнёрских отношений благодаря Первой общественной премии «Народное признание – 2023» рассказала проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Вначале мне показалось странным, что сотрудник ПсковГУ награждает в номинации «Сервис», но потом я поняла. Многие были участниками студенческих отрядов. В этом году им, кстати, исполняется 65 лет. И в ПсковГУ есть сервисный студенческой отряд. Теперь я точно знаю, кто будут наши самые ближайшие партнёры, к кому мы придём завтра и подпишем соглашение о сотрудничестве, потому что я уверена – учиться нужно у лучших», – подчеркнула Светлана Воднева.

Напомним, что в номинации «Сервис» победителем «Народного признания – 2023» стал экоклуб «Оленья гора».