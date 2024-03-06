О важности критического мышления рассказала деструктолог Ольга Стрекалова

19:38, 06 марта 2024, ПАИ

О важности критического мышления в повседневной жизни рассказала научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, юрист Ольга Стрекалова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Эксперт отметила, что любая организации преследует те или иные цели и человеку всегда нужно задавать себе вопрос, какую же цель ставит перед собой организация, в которую его зовут. «Если обыватель у нас пошёл на цигун, встаёт вопрос, будет ли он заниматься цигуном или он будет заниматься практиками, в рамках которых проводятся некие своеобразные религиозные обряды на базе спортивных занятий. Если у нас обыватель пошёл заниматься йогой – вопрос: занимается он физической культурой в виде упражнений или это духовные практики? Необходимо смотреть на честность продаваемого материала», – подчеркнула Ольга Стрекалова.

Она также обратила внимание, что в интернете можно наткнуться на огромное количество фейков и авторского контента, который люди, не являясь при этом экспертами, выдают за абсолютное знание.

«Что касается подростков, мы отдельно обращаем их внимание, не используют ли их склонность к бунту. Не играют ли на бунте против общества и родителей люди, которые хотят причинить им зло? Известно, к сожалению, много сайтов и сообществ, которые призывают, например, играть в те же самые [запрещённые игры. – ПАИ]. Может быть, кому-то это покажется шуткой. Он посчитает, что сможет выпрыгнуть из такой ловушки... Но в какой-то момент человек обнаруживает, что вся возможная информация о нём уже находится у его собеседника», – отметила юрист.

Ольга Стрекалова обратила внимание, что собеседник может начать шантажировать подростка имеющейся информацией. И в стрессовой ситуации тот может не отдавать себе отчёта, что перед ними просто человек из интернета, который вряд ли может как-то воздействовать на чью-то жизнь. «Даже взрослые не всегда понимают, что это действительно так. Поэтому мы вырабатываем некие правила поведения для подростков, для их родителей, как себя правильно вести в Сети, чтобы, например, не попасть в ловушку», – пояснила эксперт.

По её словам, чтобы не попасть в такую ситуацию, среди прочего важно придерживаться правил информационной гигиены и не публиковать много личной информации в интернете.