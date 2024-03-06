Более 460 заявок подано на региональный конкурс ТОС в Псковской области

21:25, 06 марта 2024, ПАИ

Первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), состоялось в Псковской области под председательством замгубернатора региона Александра Серавина, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Комиссия рассмотрела результаты проверки поступивших заявок.

Всего на участие подано 466 заявок, две из которых признали не соответствующими требованиям положения о конкурсе.

Проекты посвящены реализации социально значимых для жителей Псковской области задач – организации водоснабжения и уличного освещения, ремонта культурных учреждений, установки детских и спортивных площадок, благоустройства гражданских кладбищ и воинских захоронений и прочих.

Итоги конкурса будут подведены в апреле. В этом году на реализацию проектов-победителей в региональном бюджете предусмотрена рекордная сумма – 110 млн рублей. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ТОС округа № 1 в Пскове за 2023 год привлекли более 1,5 млн рублей.

Отмечалось также, что в Пскове появятся ещё три ТОС.