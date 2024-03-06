Михаил Ведерников: Важно, чтобы молодёжь в нашей стране чувствовала себя комфортно

22:28, 06 марта 2024, ПАИ

О поддержке молодёжных проектов в Псковской области поговорил губернатор региона Михаил Ведерников с псковичами в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщает студмедиа ПсковГУ «ТОЛК».

На вопрос о том, актуален ли инициированный президентом России Владимиром Путиным нацпроект «Молодёжь России» Михаил Ведерников ответил, что глава государства неактуальных проектов не запускает.

«Очень важно, конечно, что в нацпроектах особое внимание уделено молодёжи. Все хорошо понимают, какое беспрецедентное идеологическое, политическое, информационное давление идёт на нашу страну в целом и, в первую очередь, на молодёжь. Поэтому крайне важно, чтобы молодёжь чувствовала в каждом населённом пункте, в каждой области, в том числе и в Псковской, в нашей стране себя комфортно, чтобы было как можно больше возможностей для самореализации. На это, в первую очередь, нацпроекты нацелены», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что в Псковской области есть собственные, достаточно серьёзные наработки в плане работы с молодёжью.

«Я уверен, что мы с Росмолодёжью это всё обсудим и постараемся те начинания, которые мы запускали с помощью нацпроекта, расширить и вывести на другой уровень», – отметил губернатор.

Напомним, пять новых национальных проектов президент России Владимир Путин анонсировал в послании к Федеральному Собранию 29 февраля. В частности, в рамках нацпроекта «Молодёжь России» для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах с 1 сентября 2024 года будет введена федеральная выплата пять тысяч рублей. Выплаты для классных руководителей в городах с населением до 100 тысяч человек будут увеличены в два раза, до десяти тысяч рублей, с 1 марта. На обновление инфраструктуры педагогических вузов из федерального бюджета выделят девять миллиардов рублей.