Галина Овсова – о «Народном признании»: Пусть в жизни будет как можно больше рекордов и побед

17:43, 07 марта 2024, ПАИ

Всем участникам номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» пожелала как можно больше рекордов и побед во всех сферах врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

«И как недавно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин в своей речи на международных «Играх будущего», которые прошли в Казани: «Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты. Родиной атлетов, побед и рекордов», – отметила Галина Овсова.

Напомним, что офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд».