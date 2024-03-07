Галина Овсова – о «Народном признании»: Пусть в жизни будет как можно больше рекордов и побед
Всем участникам номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» пожелала как можно больше рекордов и побед во всех сферах врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.
«И как недавно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин в своей речи на международных «Играх будущего», которые прошли в Казани: «Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты. Родиной атлетов, побед и рекордов», – отметила Галина Овсова.
Напомним, что офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд».
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Галина Овсова – о «Народном признании»: Пусть в жизни будет как можно больше рекордов и побед
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