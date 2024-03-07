Псковички выступят на первенстве России по футзалу

16:02, 07 марта 2024, ПАИ

Псковские футболистки под руководством Елены и Андрея Колышевых выступят на первенстве России по футзалу, которое пройдёт на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области с 11 по 18 марта. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

Представить Северо-Западный федеральный округ на соревнованиях получили право девочки из ФК «Псков», добившись победы на зональном первенстве.

В соревнованиях примут участие 14 лучших команд России в возрастной группе до 14 лет из Тюменской, Владимирской, Московской, Мурманской, Брянской, Нижегородской, Псковской и Владимирской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии и Башкортостана.

Сегодня, 7 марта, прошла жеребьёвка состязаний. ФК «Псков» сыграет в группе C с нижегородской «Норманочкой» и Истринской спортивной школой из Московской области.

Елена Колышева следила за жеребьёвкой в прямом эфире. «Не могу ничего сказать по соперникам в группе. Мы с ними нигде не пересекались. Нам больше знакома группа B», – сказала она.

«Мы рады, что поедем на этот турнир. Там нет слабых команд. Наша цель – поиграть и получить соревновательный опыт в рамках подготовки к юношеской футбольной лиге. Будем стараться пробовать. Учитывая прошлогодний опыт, когда мы стали десятыми, будет сложно. Но девчонки настроены биться, а там как получится», – добавила собеседница ПАИ.

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