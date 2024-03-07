Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковички выступят на первенстве России по футзалу

Псковские футболистки под руководством Елены и Андрея Колышевых выступят на первенстве России по футзалу, которое пройдёт на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегородской области с 11 по 18 марта. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

Псковские футболистки выступят на первенстве России по футзалу. Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Представить Северо-Западный федеральный округ на соревнованиях получили право девочки из ФК «Псков», добившись победы на зональном первенстве.

В соревнованиях примут участие 14 лучших команд России в возрастной группе до 14 лет из Тюменской, Владимирской, Московской, Мурманской, Брянской, Нижегородской, Псковской и Владимирской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии и Башкортостана.

Сегодня, 7 марта, прошла жеребьёвка состязаний. ФК «Псков» сыграет в группе C с нижегородской «Норманочкой» и Истринской спортивной школой из Московской области.

Елена Колышева следила за жеребьёвкой в прямом эфире. «Не могу ничего сказать по соперникам в группе. Мы с ними нигде не пересекались. Нам больше знакома группа B», – сказала она.

«Мы рады, что поедем на этот турнир. Там нет слабых команд. Наша цель – поиграть и получить соревновательный опыт в рамках подготовки к юношеской футбольной лиге. Будем стараться пробовать. Учитывая прошлогодний опыт, когда мы стали десятыми, будет сложно. Но девчонки настроены биться, а там как получится», – добавила собеседница ПАИ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Более 30 наград завоевали псковичи на Кубке Ленинградской области по карате
07 марта 2024

ФК «Луки-Энергия» одержал вторую победу подряд в контрольных матчах
07 марта 2024

Псковички выступят на первенстве России по футзалу
07 марта 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по гиревому спорту
07 марта 2024

Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово
07 марта 2024

Псковичи остановились в шаге от пьедестала на соревнованиях по футзалу среди ссузов Северо-Запада
07 марта 2024

Финальный этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Стругах Красных
06 марта 2024

Борис Елкин поздравил Наталью Спиридонову с победой на чемпионате России по лёгкой атлетике

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...