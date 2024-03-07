До +5 градусов и без осадков прогнозируют в Псковской области 8 марта

17:28, 07 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 марта. Прогнозируется погода без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области составит ночью от -3 до -8 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.