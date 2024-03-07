До +5 градусов и без осадков прогнозируют в Псковской области 8 марта
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 марта. Прогнозируется погода без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области составит ночью от -3 до -8 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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