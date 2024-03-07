Курс истории религий России введут в вузах с нового учебного года

20:56, 07 марта 2024, ПАИ

Курс истории религий России введут во всех высших учебных заведениях страны с сентября 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника департамента Управления президента РФ по внутренней политике Павла Костылева.

По его словам, в форме учебного курса история религий России будет представлена на ряде социогуманитарных направлений подготовки, таких как история, философия, теология и религиоведение. Но в виде отдельного модуля она должна интегрироваться в образовательные программы всех направлений подготовки, отметил Костылев.

Курс истории религий России разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. На данный момент она проходит апробацию в 28 вузах страны.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России предложило увеличить количество уроков истории в школах на 136 часов.

Кроме того, отмечалось, что у большинства опрошенных в Пскове родителей (78 %) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию.