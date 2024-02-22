Минпросвещения предложило увеличить изучение истории в школах на 136 часов

21:56, 22 февраля 2024, ПАИ

Министерство просвещения России предложило увеличить количество уроков истории в школах, сообщает официальный интернет-портал ведомства.

Минпросвещения опубликовало документ, по которому число часов, рекомендованных для изучения истории в новом учебном году, составляет 476. На данный момент эту предмету выделено 340 часов.

Таким образом, Министерство предлагает увеличить изучение истории в школах на 136 часов.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории. Также сообщалось, что на ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору – арабский язык.