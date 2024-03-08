Депутат Госдумы рассказал, как правильно хранить тюльпаны

09:45, 08 марта 2024, ПАИ

О том, как правильно хранить тюльпаны, рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин, сообщает РИА Новости.

«Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию. В прохладной кипячёной воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана. Но в целом достаточно менять воду почаще», – сообщил парламентарий.

Также он посоветовал убирать букеты на ночь в холодильник или на балкон при условии, что там не суровый мороз – так, по его словам, цветы могут простоять две недели.

«Чтобы не купить негодные цветы, обратите внимание на листья на стеблях цветов: они должны быть крепкими, зелёными, неповреждёнными, стебли – тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков. Лучше возьмите с плотно закрытыми закрученными бутонами – так они продержатся дольше», — сказал Говырин.

Он отметил, что при покупке надо обязательно упаковать их не в газету или бумагу, а в полиэтилен.

«Когда принесёте домой, то сразу под проточной водой необходимо подрезать на пару сантиметров, а листья лучше снять, так вода дольше не испортится», – посоветовал депутат.