Псковички готовы выйти на работу 8 Марта за дополнительную плату

14:12, 05 марта 2024, ПАИ

Половина опрошенных псковичек готова выйти на работу в Международный женский день за дополнительную плату, следует из результатов опроса SuperJob.

Ещё 7 % женщин отметили, что вышли бы на работу в этот праздник за отгулы, а 4 % – просто так. У мужчин аналогично: 63 % псковичей согласны работать 8 Марта за дополнительное вознаграждение, 8 % – за отгулы, а 10 % – без каких-либо условий, так как работа для них – главный приоритет. Не готовы работать в Международный женский день 24 % женщин и 14 % мужчин.

За отмену праздничного выходного чаще высказывались псковичи моложе 34 лет. При этом 82 % мужчин и 90 % женщин выступили против отмены выходного в этот день.

Ранее псковичи рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин.

Также сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.