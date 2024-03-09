Более 300 тысяч домовладений посетили сотрудники облизбиркома в Псковской области

12:08, 09 марта 2024, ПАИ

Проект «ИнформУИК» завершился в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

С 17 февраля по 7 марта сотрудники участковых избирательных комиссий посетили более 316 600 домовладений. Они рассказали избирателям о выборах президента России и помогли с выбором формы голосования.

Ранее сообщалось, что избирательные бюллетени к выборам президента РФ напечатали в Псковской области.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.