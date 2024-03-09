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Общество

РЖД запустит вагоны в Себеж из Москвы и Петербурга

Вагоны беспересадочного сообщения Москва – Себеж и Петербург – Себеж планирует вернуть РЖД спустя 12 лет. Об этом сообщается на сайте «1520. Все о ж/д».

РЖД запустит вагоны в Себеж из Москвы и Петербурга. Фото: ПАИ

Отмечается, что они будут ходить с середины мая до конца августа с периодичностью один раз в неделю.

Вагоны из Санкт-Петербурга в Себеж отправятся в первый рейс 17 мая в 22:30 в составе поезда № 607 Санкт-Петербург – Великие Луки.

Из Москвы беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 63 Москва – Псков в 21:15 с Белорусского вокзала. Первый рейс также планируется запустить 17 мая.

Ранее сообщалось, что ещё одну пару «Ласточек» могут запустить между Псковом и Санкт-Петербургом.

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