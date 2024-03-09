Пятый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам проходит в Стругах Красных
Лыжные гонки, посвящённые многократной чемпионке Псковской области Галине Поповой, а также пятый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам, проходят в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».
На старт вышли более 170 лыжников разного возраста, прибывшие с Псковской, Ленинградской, а также Новгородской областей.
Перед началом забега всех собравшихся поприветствовала заместитель главы Стругокрасненского муниципального округа Ольга Васильева, которая пожелала всем удачи и хорошей лыжни. Дочь чемпионки Галины Поповой Елена тоже всем пожелала удачи и поблагодарила за память о маме.
Спортсменам предстояло преодолевать дистанции в один, два, три, пять и десять километров.
Ранее сообщалось о подведении итогов четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам.