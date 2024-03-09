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Пятый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам проходит в Стругах Красных

Лыжные гонки, посвящённые многократной чемпионке Псковской области Галине Поповой, а также пятый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам, проходят в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».

Пятый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам проходит в Стругах Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

На старт вышли более 170 лыжников разного возраста, прибывшие с Псковской, Ленинградской, а также Новгородской областей.

Перед началом забега всех собравшихся поприветствовала заместитель главы Стругокрасненского муниципального округа Ольга Васильева, которая пожелала всем удачи и хорошей лыжни. Дочь чемпионки Галины Поповой Елена тоже всем пожелала удачи и поблагодарила за память о маме.

Спортсменам предстояло преодолевать дистанции в один, два, три, пять и десять километров.

Ранее сообщалось о подведении итогов четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам.

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