Пожарные ликвидируют возгорание строения в Порховском районе

17:03, 09 марта 2024, ПАИ

Возгорание бани произошло в деревне Дубня Порховского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание бани и не допускают распространение огня на соседние строения.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД спасли четырёх человек из горящего дома в Пскове.