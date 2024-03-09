Пожарные ликвидируют возгорание строения в Порховском районе
Возгорание бани произошло в деревне Дубня Порховского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание бани и не допускают распространение огня на соседние строения.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД спасли четырёх человек из горящего дома в Пскове.
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