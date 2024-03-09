Учёные создали нанолекарство для предотвращения осложнений при беременности

18:53, 09 марта 2024, ПАИ

Американские учёные создали лекарство с использованием нанотехнологий для предотвращения осложнений при беременности, сообщает «Газета.ру».

В основе инновационного лекарства применяются липидные наночастицы. Они используются как транспорт для доставки лекарственных средств и состоят из оболочки, которая окружает лекарство защитной плёнкой. Такой метод уже используют в генной терапии и для борьбы с вирусами.

Получившееся лекарство попадает в плаценту при беременности, но не накапливается в плоде.

По словам учёных, за счёт этой особенности с помощью липидных наночастиц можно противодействовать таким опасным осложнениям, как преэклампсия — резкое повышение артериального давления и уровня белка в крови беременной, которое может привести к задержке развития эмбриона и даже к преждевременным родам.

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