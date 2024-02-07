Беременным в Псковской области планируют дарить подарки при обращении в женскую консультацию

15:22, 07 февраля 2024, ПАИ

Беременным женщинам планируют начать выдавать подарки при походе в женскую консультацию. Такое предложение является частью проекта по поддержке беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, в Псковской области, сообщила главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Подарков будет два. При первом и последнем посещении женской консультации. Первый, то есть стартовый подарок, будет включать в себя открытку с пожеланиями, одежду для новорождённого и игрушки.

Второй подарок будет включать в себя открытку, медаль «Рождённому на земле Псковской» и сертификат на пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что врачам, отговорившим женщин от аборта, планируют выплачивать по пять тысяч рублей. Также Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области не планируют запрещать аборты.