В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после взрыва электронной сигареты

15:37, 10 марта 2024, ПАИ

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после взрыва электронной сигареты, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось в интернате, где проживал подросток.

«В трёхэтажном здании центра содействия семейному воспитанию № 10 на втором этаже в детской комнате площадью 15 квадратных метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 квадратного метра», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре в Опочецком районе.