Александр Роор награждён званием «Заслуженный работник культуры Псковской области» посмертно

17:30, 10 марта 2024, ПАИ

Музыкант, руководитель детского духового оркестра «Геликон», почётный гражданин Пскова Александр Роор, скоропостижно скончавшийся в 2023 году, был награждён званием «Заслуженный работник культуры Псковской области». Награду отца в воскресенье, 10 марта, получила его дочь, певица и музыкант Анна Роор. Награду ей вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на концерте, посвящённом 20-летию «Геликона». Концерт в эти минуты продолжается в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

«Я вспоминаю слова Александра Петровича и вспоминаю его в 2004 году. Я тогда работала в управлении образования Псковской области и наш удивительный тренер [Александр Роор. Прим ПАИ] принял решение создать оркестр. Оркестр, в котором будут играть дети без музыкального образования, которые ходили в школу в разные классы. Своим обаянием он сумел собрать команду, которая вот уже сегодня представляет собой заслуженный коллектив, титулованный оркестр, который сменил несколько поколений, но неизменным остается дух Александра Петровича, то высокое качество, которое он использовал в создании своего коллектива, а теперь уже нашего коллектива. Та высочайшая ответственность перед музыкой, перед тем делом, которое создавалось и вот уже существует 20 лет», — сказала Вера Емельянова.

Александр Роор родился 1 января 1950 года в Салехарде Тюменской области. Окончил Псковское областное музыкальное училище, затем Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры.

В начале 70-х годов создал, а потом на протяжении десяти лет руководил вокально-инструментальным ансамблем «Экспромт», который неоднократно становился победителем областных, всероссийских и всесоюзных смотров-конкурсов и фестивалей. Александр Роор был музыкальным руководителем популярных в Пскове молодёжных зонг-митингов «Музыка. Молодость. Мир» и гала-концертов.

Работая в научно-методическом центре народного творчества в должности заведующего отделом и директора, он вёл активную деятельность по развитию традиционной народной культуры в Псковской области. При его непосредственном участии был реализован проект развития духовой музыки в Псковской области. В регионе работало 32 духовых оркестра с 190 музыкантами. Завершающим этапом реализации проекта стало строительство и открытие в Пскове в 1989 году первой в России школы духовой музыки. Первым её директором стал Александр Роор. Также он написал музыку к 18 спектаклям областного театра кукол. За музыкальное оформление спектаклей «Аленький цветочек», «Ну, Морковкин, берегись!» Александр Роор был удостоен премии областной администрации в области музыкального искусства.

В 1996 году Александр Роор создал Псковский областной симфонический оркестр, директором которого и являлся. Руководить Псковским областным симфоническим оркестром он перестал в 2005 году.

По инициативе Александра Роора в Псковском детском доме был создан музыкальный коллектив – детский духовой оркестр «Геликон».

Александр Роор имеет многочисленные награды, среди которых знаки «За достижения в самодеятельном художественном творчестве», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу». В 1997 и 2005 годах удостаивался звания лауреата премии администрации Псковской области за заслуги в области музыкального искусства. Обладатель званий «Заслуженный работник культуры РФ», «Почётный гражданин города Пскова».