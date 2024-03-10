Лев напал на 14-летнюю девочку в Саратове

22:48, 10 марта 2024, ПАИ

Лев, находящийся в вольере на территории одного из предприятий Саратова, напал на 14-летнюю девочку, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что молодой лев из вольера лапой притянул девочку к себе и укусил её за обе руки. На данный момент угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

Росприроднадзор принял решение об изъятии животного. Вопрос о месте постоянного содержания пока решается, поэтому лев временно переедет в благотворительный фонд защиты животных «Дино» в Волгограде. В свою очередь следователи возбудили против предприятия уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось о том, как первые весенние дни встречают питомцы частного зоопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе.

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