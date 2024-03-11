Самые продуктивные дни для работы в разных графиках назвали россияне

08:20, 11 марта 2024, ПАИ

Самый продуктивный день для сотрудников, работающих удалённо, понедельник. А офисные сотрудники наиболее продуктивны в среду, пишет «Российская газета» со ссылкой на SuperJob.

Сотрудники на удалёнке включаются в процесс с первого рабочего дня, им не требуется времени на раскачку после выходных, но продуктивность их труда снижается к пятнице, поэтому в этот день им не стоит давать серьёзных задач.

Для сотрудников на гибридном графике самый тяжёлый день – понедельник, самый продуктивный – среда, а к концу недели они теряют эффективность. Однако не так сильно, как те, кто работает в удалённом режиме, заключили эксперты.

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