Почему посуда с антипригарным покрытием может быть опасна, рассказал эксперт

08:41, 11 марта 2024, ПАИ

Антипригарное покрытие посуды со временем крошится, изнашивается, а нерастворимые микрочастицы могут попасть в организм, пишут «Известия» со ссылкой на доцента кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрия Быстрова.

А в тефлоновых сковородах может быть перфтороктановая кислота, которая накапливается в организме и не разлагается в окружающей среде. Чтобы избежать накапливания микрочастиц в организме, нужно использовать другие варианты посуды с антипригарным покрытием – из титана или керамики. Однако и такую утварь следует менять при появлении сколов, трещин и царапин, заключил эксперт.

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