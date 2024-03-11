13 марта из Великих Лук запустят автобус до Витебска

10:03, 11 марта 2024, ПАИ

13 марта из Великих Лук запустят автобус до Витебска, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Движение автобуса будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Отправление от автовокзала в Великих Луках в 8:20, из Витебска в 15:10. Отметим, что этот рейс организует псковское предприятие.

Ранее также сообщалось, что в начале марта рейс по этому маршруту возобновил и белорусский перевозчик. Этот автобус ходит ежедневно, отправляясь из Великих Лук в 15:10, прибывая в Витебск в 19:00. В обратном направлении отправление из Витебска в 08:20, прибытие в Великие Луки в 12:10.