Владимир Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

12:12, 11 марта 2024, ПАИ

Администрация президента РФ совместно с Правительством России к 1 июля должны представить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В разработке нацпроекта примут участие заинтересованные федеральные органы государственной власти.

Напомним, пять новых национальных проектов президент России Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию 29 февраля. Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».