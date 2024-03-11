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Общество

Владимир Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

Администрация президента РФ совместно с Правительством России к 1 июля должны представить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В разработке нацпроекта примут участие заинтересованные федеральные органы государственной власти.

Напомним, пять новых национальных проектов президент России Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию 29 февраля. Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».

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