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«Прокуратура» стала чемпионом Пскова по футзалу

Команда «Прокуратура» стала победителем чемпионата Пскова по футзалу в Высшей лиге. Об этом сообщил заместитель директора спортивной школы по футболу «Стрела», вице-президент Федерации футбола Пскова Юрий Баскаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 марта.

«Прокуратура» стала чемпионом Пскова по футзалу. Фото: Андрей Лупанов

Второе место на соревнованиях взяла команда «Интер», а третьими стали футболисты команды Motor oil.

«В этом году конкуренция была повыше. «Прокуратура» усилилась опытными игроками, такими как Андрей Почипов, Антон Шишаев, Владислав Волков. Это игроки нашей команды, которая выступала во второй профессиональной лиге. Плюс у них в этом году более опытный вратарь, и, соответственно, они показали более высокий результат. «Интер» и в прошлом году был на втором месте. Motor oil усилился. Туда пришёл футболист, который занимался футзалом на профессиональном уровне. Всё было в равной борьбе», – отметил Юрий Баскаков.

Последнее и предпоследнее места заняли команды «Дина» и «ПсковГУ». Согласно регламенту, в следующем сезоне они уйдут на понижение и будут играть в первенстве первой лиги. «У «Дины» в этом году совсем не получилось. У них абсолютно новая команда, новые ребята. Им тяжеловато для уровня Высшей лиги. «ПсковГУ» со всеми сопротивлялся, но где-то не везло, где-то состав не всегда набирался, поэтому объективно вылетели», – резюмировал спикер пресс-конференции.

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