Фотофакт. Инверсионные следы в небе над Псковом

10:33, 12 марта 2024, ПАИ

Инверсионные следы самолёта сняли псковичи в небе над городом.

Отметим, что инверсионный след самолёта – не что иное, как частички льда, которые конденсируются из водяного пара при движении самолёта, который летит, как правило, на эшелоне, на высотах около десяти километров. След образуется не всегда: для его формирования самолёт должен влететь в область с очень низкой температурой и повышенной влажностью, близкой к состоянию насыщения.

Ранее «дьявольскую» комету запечатлел над Псковской областью астроном-любитель Пётр Митрофанов. Его снимок можно посмотреть здесь.