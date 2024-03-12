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Общество

Псковичей приглашают принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в IV сезоне Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Подать заявку можно до 1 апреля 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Лауреаты, победители и призёры премии «Экология – дело каждого» получат от одного до десяти баллов при поступлении в 87 лучших вузов страны, в том числе и в Псковский государственный университет. Подать заявку можно на официальном сайте премии экологиядлякаждого.рф. В конкурсах можно участвовать индивидуально или командой.

Напомним, в III сезоне Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» первое место и специальный приз в номинации «ESG-поколение» завоевала 16-летняя псковичка Марина Горкавенко.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за креативные идеи и выдающие проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры.

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