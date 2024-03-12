Хоровод, «Дударь» и наряды: проект «Вместе – дружная семья!» продолжается в Псковской области
Проект «Вместе – дружная семья!», посвящённый Году семьи, проходит в Доме детского творчества в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Обучающиеся фольклорного объединения ДДТ в рамках проекта представили интерактивную программу «Масленица у ворот – собирайтесь в хоровод!». Они познакомили юных читателей библиотеки микрорайона Псковкирпич и их семьи с традициями празднования Масленицы.
Ребята исполнили песни, показали псковичам праздничные наряды, сыграли в игру «Дударь», рассказали псковские сказки.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
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Хоровод, «Дударь» и наряды: проект «Вместе – дружная семья!» продолжается в Псковской области
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