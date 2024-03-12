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Общество

50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Скарины из Пустошки

Супруги Людмила Михайловна и Анатолий Владимирович Скарины из Пустошки отметили золотую свадьбу, пишет газета «Вперёд».

50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Скарины из Пустошки. Фото здесь и далее: газета «Вперёд»

Супружескую пару поздравили руководитель ЗАГС Марина Пузыня и заместитель главы района Оксана Бугрякова. Юбилярам пожелали счастья, любви, крепкого здоровья и семейного долголетия, а также вручили юбилейную медаль от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ранее сообщалось, что золотую свадьбу отметили супруги Старостины из Пустошки.

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