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Общество

Супруги Мамаевы из Бежаниц отметили золотую свадьбу

Семья Виктора Родионовича и Людмилы Николаевны Мамаевых отпраздновала 50-летие супружеской жизни, пишет газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Супруги Мамаевы из Бежаниц отметили золотую свадьбу. Фото: газета «Сельская новь»

Поздравил супружескую пару глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он вручил им памятную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Сергей Михеев пожелал супружеской паре здоровья, долголетия и бодрости духа.

Ранее сообщалось, что 50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Скарины из Пустошки.

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