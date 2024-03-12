Супруги Мамаевы из Бежаниц отметили золотую свадьбу

17:31, 12 марта 2024, ПАИ

Семья Виктора Родионовича и Людмилы Николаевны Мамаевых отпраздновала 50-летие супружеской жизни, пишет газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Поздравил супружескую пару глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он вручил им памятную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Сергей Михеев пожелал супружеской паре здоровья, долголетия и бодрости духа.

Ранее сообщалось, что 50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Скарины из Пустошки.